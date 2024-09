Μπλίνκεν: Το Ιράν έστειλε βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία - «Απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια»

Ο Μπλίνκεν μιλώντας κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λονδίνο, πριν επισκεφθεί το Κίεβο μαζί με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον, προειδοποίησε κατ’ ιδίαν το Ιράν ότι η αποστολή βαλλιστικών πυραύλων στην Ρωσία «συνιστούν δραματική κλιμάκωση».

Russia has now received deliveries of Fath-360 precision tactical ballistic missiles from Iran and is likely to deploy them within weeks - Anthony Blinken

The US has also announced additional sanctions on Iran because of the arms delivery