«Μπλόκο» από το Κοινοβούλιο της Λιβύης στη συμφωνία με την Τουρκία -«Είναι παράνομη»

Όπως μεταδίδει το The Libya Update, «το Λιβυκό κοινοβούλιο απορρίπτει τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες που υπογράφηκε σήμερα ανάμεσα στην Τουρκία και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας».

Η Βουλή της Λιβύης αναφέρει ότι δεν αναγνωρίζει τη συμφωνία αυτή χαρακτηρίζοντάς την παράνομη και πως καταπατά τις διεθνείς συμφωνίες. Η συμφωνία μεταξύ των δυο χωρών, όπως αναφέρει δεν φέρει την έγκριση του λιβυκού νομοθετικού σώματος.

(Breaking News) The Libyan parliament rejects hydrocarbons deal signed today between Turkey and the Libyan Government of National Unity

