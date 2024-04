Μπολόνια: Τρεις νεκροί, πέντε τραυματίες και τέσσερις αγνοούμενοι ο μέχρι τώρα απολογισμός από την έκρηξη σε τεχνητό φράγμα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των ερευνών, η έκρηξη σημειώθηκε στο επίπεδο «μείον οκτώ», τριάντα μέτρα κάτω από το τεχνητό φράγμα. Στο σημείο του τραγικού συμβάντος, την ώρα αυτή επιχειρούν εξήντα πυροσβέστες, πολλοί από τους οποίους δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι «πρόκειται για τραγικό θέαμα».

????Explosion in one of the two hydroelectric power plants that regulate the #Suviana di Camugnano artificial basin near #Bologna

The provisional toll is 4 dead, 5 seriously injured and 3 missing.#EmiliaRomagna#Italia#Italypic.twitter.com/tQ3kgNvxfS