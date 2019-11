Mπολσονάρου για ρύπανση από πετρελαιοκηλίδα σε ακτές της Βραζιλίας: Το χειρότερο μένει να έρθει

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας είπε ότι «όλες οι ενδείξεις» καταδεικνύουν πως για την περιβαλλοντική καταστροφή ευθύνεται το δεξαμενόπλοιο υπό ελληνική σημαία Μπουμπουλίνα, όπως είχαν υποστηρίξει ήδη την Παρασκευή οι βραζιλιάνικες αρχές, επικαλούμενες την ανάλυση δεδομένων από δορυφόρους. Η ελληνική εταιρεία Delta Tankers, που διαχειρίζεται το δεξαμενόπλοιο, διαψεύδει ότι το πλοίο της ευθύνεται για τη μόλυνση των βραζιλιάνικων ακτών.

