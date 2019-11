Μπόλτον: Ο Τραμπ μου «έκοψε» το Twitter - Λευκός Οίκος: Ξέχασε τον κωδικό λόγω ηλικίας

Πηγή: theguardian.com, Βίντεο: Fox News

«Χαίρομαι που επιστρέφω μετά δύο μήνες. Για να μάθετε τα παρασκήνια της ιστορίας μείνετε συνδεδεμένοι». «Ευχαριστώ το Twitter που στάθηκε πιστό στα πρότυπά του και μου ξαναέδωσε τον έλεγχο του λογαριασμού μου», πρόσθεσε ο Μπόλτον.

Re: speaking up -- since resigning as National Security Advisor, the @WhiteHouse refused to return access to my personal Twitter account. Out of fear of what I may say? To those who speculated I went into hiding, I’m sorry to disappoint!