Μπομπ Σάγκετ: Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου βρέθηκε ο διάσημος ηθοποιός

Λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί ο θάνατός του, έγραψε στο Twitter για να πει πόσο διασκέδασε κάνοντας μια παράσταση στο Τζάκσονβιλ.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3

Ανακοίνωση των αμερικανικών Αρχών αναφέρει ότι για το συμβάν ειδοποιήθηκαν από το προσωπικό του Ritz-Carlton, καθώς ο Μπομπ Σάγκετ δεν ανταποκρινόταν στις ειδοποιήσεις τους. «Ο άνδρας αναγνωρίστηκε ως Ρόμπερτ Σάγκετ και διαπιστώθηκε ότι πέθανε στο σημείο. Οι ντετέκτιβ δεν βρήκαν σημάδια επίθεσης ή χρήσης ναρκωτικών», ανέφερε στο Twitter το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ.

Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSagetpic.twitter.com/aB1UKiOlmi