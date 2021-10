«Μπόοορις!»: Οταν ο Ντράγκι φώναξε τον Τζόνσον που είχε καθυστερήσει για τη φωτογραφία της G20 - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

"Μπόοοοοοοορις! Μπόοορις!", φώναξε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι στον βρετανό ομόλογό του χαμογελώντας του.

Ο Τριντό και ο Τζόνσον πήγαν στις θέσεις τους.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τους χαιρέτισε δια χειραψίας, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαμογέλασε.

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο μετά τα 2:00'

