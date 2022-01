Μπορέλ: Kαταδικάζει την κυβερνοεπίθεση στην Ουκρανία

"Θα κινητοποιήσουμε όλες τους πόρους μας για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αντιμετωπίσει αυτήν την ηλεκτρονική επίθεση. Δυστυχώς, ξέραμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί", δήλωσε ο Μπορέλ σε δημοσιογράφους σε σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Βρέστη στη δυτική Γαλλία.

"Είναι δύσκολο να πούμε (ποιος κρύβεται πίσω από αυτήν). Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν καθώς δεν έχω καμία απόδειξη, αλλά μπορούμε να φανταστούμε", πρόσθεσε ο Μπορέλ.

Defence Ministers agreed how to continue European security architecture discussions, and our strong support to #Ukraine.@EUAM_Ukraine is already contributing to strengthening the resilience against hybrid attacks and we are committed to do more.https://t.co/tsYkzcqlSGpic.twitter.com/lvA2bJV2Nn