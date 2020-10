Μπορέλ: Λυπηρή η νέα τουρκική Navtex - Δεν βοηθά για τις διερευνητικές επαφές - ΒΙΝΤΕΟ

Η Navtex δε βοηθά τις προπαρασκευαστικές συνομιλίες για τις διερευνητικές επαφές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά η ελπίδα είναι να συνεχιστούν παρόλαυτά, δήλωσε σήμερα ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορρέλ.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Συγκεκριμένα απαντώντας σε ερώτημα του Real.gr ο Ύπατος Εκπρόσωπος δήλωσε τα εξής:

«Λοιπόν, προσωπικά δεν ξέρω. Γνωρίζω ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε προπαρασκευαστική διαδικασία, υπάρχουν επαφές σε επίπεδο διπλωματικών συμβούλων. Δεν έχουν ξεκινήσει επίσημα. Αλλά ξέρω ότι τουλάχιστον χθες έγιναν προπαρασκευαστικές συνομιλίες. Αναρωτιέμαι τι πρόκειται να συμβεί μετά την ανακοίνωση της Navtex από την Τουρκία. Δεν πρόκειται να βοηθήσει σίγουρα. Αλλά ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί παρόλα αυτά».

“Well, I personally don’t know. I know that the talks are on a preparatory process, there are contacts at the level of diplomatic advisors. They haven’t started officially. But I know that at least yesterday there were preparatory talks. I wonder what is going to happen after the Navtex announcement by Turkey. It’s not going to help for sure. But let’s hope it’s going to continue despite of that”.

Σε σχέση με το άνοιγμα των Βαρωσίων και τo νέo τουρκική navigational telex, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, επεσήμανε ότι οι 27 διεξήγαγαν συζήτηση και άκουσαν τους συναδέλφους τους από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Όπως δήλωσε: «το άνοιγμα των Βαρωσίων υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη» και οι Υπουργοί πιστεύουν ότι«αυξάνει τις εντάσεις και πρέπει να αναστραφεί».

Ο Ύπατος εκπρόσωπος τόνισε ότι μετά το πέρας και του 2ου γύρου των εκλογών στην τουρκοκυπριακή κοινότητα «πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο».

Σημείωσε μάλιστα την ετοιμότητα της ΕΕ να υποστηρίξει τις διαπραγματεύσεις υπό τα ΗΕ. Επιπλεόν ο Ζ.Μπορρέλ ανακοίνωσε σε σχέση με τη NAVTEX που παραβιάζει τις οικονομικές ζώνες Ελλάδας και Κύπρου ότι κατά τους Υπουργούς είναι «λυπηρή» και «θα οδηγήσει σε αύξηση των εντάσεων και όχι σε αποκλιμάκωση», σύμφωνα με τα όσα ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Δήλωσε δε ότι οι 27 θα συνεχίσουν να καλούν προς αποκλιμάκωση.