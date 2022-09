Μπορέλ: «Ο Πούτιν βάζει σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη»

Με ανάρτησή του στο twitter, ο Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρει: «Η ανακοίνωση του Πούτιν για ψευδή δημοψηφίσματα, μερική στρατιωτική κινητοποίηση και πυρηνικό εκβιασμό είναι μια σοβαρή κλιμάκωση. Η απειλή με πυρηνικά όπλα είναι απαράδεκτη και αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για όλους. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενωθεί για να αποτρέψει τέτοιες ενέργειες. Η παγκόσμια ειρήνη βρίσκεται σε κίνδυνο».

Putin’s announcement of sham referenda, partial military mobilisation & nuclear blackmail are a grave escalation

Threatening with nuclear weapons is unacceptable & a real danger to all

The international community must unite preventing such actions

World peace is in jeopardy