Μπορέλ: Ο Πούτιν πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα κανόνια και το βούτυρο

Οι κυρώσεις, που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία σε σχέση με την εισβολή της στην Ουκρανία, έχουν ήδη αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία και ο αντίκτυπος αυτός θα μεγαλώσει μελλοντικά. Αυτή την άποψη διατυπώνει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Ζοζέπ Μπορέλ σε άρθρο του με τίτλο «Moscow will have to choose either butter or guns» (Η Μόσχα θα πρέπει να επιλέξει είτε το βούτυρο είτε τα όπλα).