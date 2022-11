Μπορέλ: Πακέτο στήριξης για την ενέργεια προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων

«Η ΕΕ συνεχίζει να στέκεται πίσω από τα Δυτικά Βαλκάνια - τόσο στις καλές στιγμές όσο και στις δυσκολίες. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, κινητοποιήσαμε ένα απαράμιλλο πακέτο 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περιοχή και σήμερα ένα πακέτο ενεργειακής στήριξης 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων και την τόνωση των απαραίτητων επενδύσεων στην ενεργειακή διαφοροποίηση» δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τόνισε, επίσης, ότι η ΕΕ επενδύει στον οικονομικό ιστό της περιοχής για να προχωρήσει στη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.

The WBs must be stable - there shouldn’t be the slightest opening to meddle in the region. It is the moment to overcome legacies of the past

The EU-facilitated dialogue is intensifying. I hope for progress still this year

