Μπορέλ: Τα πάντα είναι στο τραπέζι συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων σε πετρέλαιο και αέριο

Επιπλέον, ο Ύπατος Εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών μίλησαν με τον Γενικό Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά έγινε και βιντεοδιάσκεψη με την Γενική Εισαγγελέα της Ουκρανίας.

«To πρωί είχαμε συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Πρώτον, για να δούμε πώς θα λογοδοτήσει η Ρωσία για τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου. Θα παρέχουμε βοήθεια στην καταγραφή των εγκλημάτων πολέμου. Είχαμε παράλληλα βιντεοδιάσκεψη με την Γενική Εισαγγελέα της Ουκρανίας. Συζητήσαμε για την κατάσταση. Θα στηρίξουμε και τους δύο εισαγγελείς οικονομικά και με την ομάδα μας στο πεδίο», επισήμανε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Τόνισε επίσης ότι η ρωσική επιθετικότητα συμπεριλαμβάνει δύο λέξεις για να χαρακτηριστεί: η πρώτη είναι η λέξη «αποτυχία». Ο κ. Μπορέλ έκανε λόγο για μεγάλη αποτυχία του ρωσικού στρατού σημειώνοντας ότι τώρα εγκαταλείπει το Κίεβο. «Είδαν ότι είναι αδύνατο να πάρουν την πρωτεύουσα και ανασυντάσσουν τα στρατεύματα στα ανατολικά» ανέφερε. Η δεύτερη λέξη που χαρακτηρίζει τη ρωσική επιθετικότητα κατά τον Ύπατο Εκπρόσωπο είναι «τρόμος». «Οι Ρώσοι άφησαν πίσω νεκρούς αμάχους, κατεστραμμένες πόλεις, βομβαρδισμούς χωρίς διάκριση σαν αυτόν που είδαμε στον σιδηροδρομικό σταθμό» σημείωσε.

