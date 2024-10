Μπόρις Τζόνσον: «Βρέθηκε κοριός στο μπάνιο μου μετά την επίσκεψη του Νετανιάχου»

Oταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην Telegraph αν θα μπορούσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συνέβη, ο Τζόνσον απάντησε πως «όλα όσα πρέπει να ξέρετε για εκείνο το συμβάν βρίσκονται στο βιβλίο».

Δεν είναι γνωστό εάν το Ισραήλ επιπλήχθηκε ή κατηγορήθηκε για το περιστατικό λέει η Telegraph. Πάντως, περίπου την ίδια περίοδο, το Ισραήλ κατηγορήθηκε για την τοποθέτηση συσκευών παρακολούθησης στον Λευκό Οίκο.

