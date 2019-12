Μπόρις Τζόνσον: Brexit μέχρι τις 31 Γενάρη χωρίς «αν», «αλλά» και «ίσως»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Με αυτήν την εντολή θα μπορέσουμε επιτέλους να υλοποιήσουμε το Brexit, πρόσθεσε.

"With this election... we put an end to all those miserable threats of a second referendum"

UK PM Boris Johnson delivers general election victory speech, pledging to "get Brexit done" and reach out to first-time Conservative votershttps://t.co/MXw8wXFo62#BBCElectionpic.twitter.com/hmwMXe3vHw