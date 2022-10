Μπουρκίνα Φάσο: Πυροβολισμοί μετά το πραξικόπημα

«Καλώ τον λοχαγό Τραορέ και την παρέα του να συνέλθουν, προκειμένου να αποφευχθεί ένας αδελφοκτόνος πόλεμος, τον οποίο η Μπουρκίνα Φάσο δεν χρειάζεται», τόνισε ο Νταμιμπά στην πρώτη του αντίδραση μετά το πραξικόπημα της Παρασκευής, η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα της προεδρίας στο Facebook.

Η χώρα της δυτικής Αφρικής και πρώην γαλλικό προτεκτοράτο έχει μετατραπεί σε θέατρο αιματηρών συγκρούσεων - που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος - οι οποίες ξεκίνησαν αρχικά το 2012 από το γειτονικό Μαλί και εξαπλώθηκαν σε άλλες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

?? Demonstrators in Burkina Faso's capital set the exterior walls of the French embassy ablaze, October 1, 2022, in violence triggered by a political coup.

