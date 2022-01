Μπουρκίνα Φάσο: Διαδηλωτές χαιρετίζουν το πραξικόπημα - Ξανανοίγουν τα σύνορα - Υγιής ο πρώην πρόεδρος - Βίντεο

«Ζήτω ο στρατός» και «Είστε ήρωες», φώναζαν οι εκατοντάδες συγκεντρωμένοι, ορισμένοι εκ των οποίων δεν έκρυβαν την εχθρότητά τους προς τη Γαλλία.

Οι διαδηλωτές, με σφυρίχτρες και βουβουζέλες, συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία του Έθνους, στην καρδιά της πρωτεύουσας. Πλανόδιοι πωλούσαν επί τόπου αφίσες και φωτογραφίες του ηγέτη των πραξικοπηματιών, αντισυνταγματάρχη Πολ-Ανρί Σανταόγκο Νταμίμπα.

«Ζητήσαμε πολλές φορές να παραιτηθεί ο πρόεδρος Καμπορέ, αλλά δεν εισακουστήκαμε. Ο στρατός άκουσε και κατάλαβε», είπε ένας 43χρονος διαδηλωτής, ο Λασάνε Ουεντραόγκο, που δήλωσε ακτιβιστής της κοινωνίας των πολιτών. «Για εμάς, αυτό δεν είναι πραξικόπημα. Είναι η απελευθέρωση της χώρας μας, που την κυβερνούσαν ανίκανοι» σχολίασε η Ζιλιέν Τραορέ, μια 30χρονη εκπαιδευτικός.

Τις τελευταίες εβδομάδες είχαν οργανωθεί πολλές διαδηλώσεις με τους συγκεντρωμένους να καταγγέλλουν την «απραξία» των αρχών απέναντι στις τζιχαντιστικές επιθέσεις που βυθίζουν καθημερινά τη χώρα στο πένθος. «Ήταν καιρός να μπει τέλος σ’ αυτήν την καταστροφή», είπε ο Μαμαντού Ντράμπο, μέλος του κινήματος «Να σώσουμε την Μπουρκίνα Φάσο».

Στην Πλατεία του Έθνους δεν υπήρχαν δυνάμεις ασφαλείας, σε αντίθεση με τις προηγούμενες εβδομάδες, που οι διαδηλώσεις διαλύονταν από την αστυνομία δια της βίας.

«Οι στρατιωτικοί δεν διαθέτουν αρκετά όπλα για να πολεμήσουν την τρομοκρατία. Τώρα που πήραν την εξουσία θα ξέρουν πώς να χρησιμοποιήσουν τους στρατιώτες για να ανακτήσουν το σύνολο του εδάφους» της χώρας, υποστήριξε ο Μαμαντού Ντράμπο.

Κάποιοι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα «Κάτω η Γαλλία, κάτω η ECOWAS», η Οικονομική Κοινότητα Δυτικοαφρικανικών Κρατών. Η ECOWAS έχει μπει στο στόχαστρο αφότου επέβαλε κυρώσεις στο Μαλί, στις 9 Ιανουαρίου, με τη στήριξη της Γαλλίας. Νωρίτερα σήμερα, είχε καταδικάσει το πραξικόπημα και την «παραίτηση» του Καμπορέ, η οποία υποβλήθηκε «υπό την απειλή και την πίεση των στρατιωτικών».

Άλλοι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Ρωσίας και του Μαλί, ζητώντας τη συνεργασία της Μόσχας, όπως κάνει ήδη εδώ και αρκετούς μήνες το στρατιωτικό καθεστώς του Μπαμακό. «Από τη διεθνή κοινότητα ζητάμε να σεβαστεί τη βούληση του λαού, την οποία εξέφρασε ο στρατός. Οι κυρώσεις σε βάρος του στρατού θα ήταν κυρώσεις σε βάρος του λαού της Μπουρκίνα Φάσο», προειδοποίησε ο Ουεντραόγκο.

Οι στρατιώτες που μπαινόβγαιναν στο στρατόπεδο Γκιγιόμ Ουεντραόγκο, απέναντι από την Πλατεία του Έθνους, γίνονταν δεκτοί με ζητωκραυγές και χειροκροτήματα από το πλήθος. Το στρατόπεδο αυτό ήταν μεταξύ εκείνων που στασίασαν την Κυριακή και έδωσαν το έναυσμα για τα γεγονότα που οδήγησαν στο πραξικόπημα.

Οι πραξικοπηματίες του αυτοαποκαλούμενου Πατριωτικού Κινήματος για την Ασφάλεια και την Αποκατάσταση (MPSR) παρουσίασαν την Δευτέρα τον Καμπορέ και τη χειρόγραφη επιστολή παραίτησής του.

Σήμερα, ανακοίνωσαν ότι θα ξανανοίξουν τα σύνορα της χώρας, τα οποία έκλεισαν χθες.

Η τύχη του Καμπορέ παραμένει άγνωστη. Το MPSR ανέφερε ότι ο πρώην πρόεδρος κρατείται σε «ασφαλή τοποθεσία». Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι η κατάσταση φαίνεται να είναι ήρεμη τις τελευταίες ώρες και ότι ενημερώθηκε ότι ο Καμπορέ είναι καλά στην υγεία του.

Ο ΟΗΕ, οι ΗΠΑ, η ομάδα G5 των χωρών του Σαχέλ και άλλες χώρες καταδίκασαν το πραξικόπημα.

