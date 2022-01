Μπουρκίνα Φάσο: Πυροβολισμοί ακούγονται από πολλά στρατόπεδα - ΒΙΝΤΕΟ

Στο στρατόπεδο Σανγκουλέ Λαμιζανά στεγάζονται αξιωματικοί και μια φυλακή, στην οποία κρατούνται μεταξύ άλλων στρατιώτες που συμμετείχαν στο αποτυχημένο πραξικόπημα του 2015.

Αυτόπτης μάρτυρας του reuters δήλωσε ότι είδε στρατιώτες να πυροβολούν στον αέρα.

Πυροβολισμοί ακούστηκαν και σε άλλο στρατόπεδο της Ουαγκαντούγκου όπως και σε στρατόπεδα στις πόλεις Κάγια και Ουαχιγκούρα.

????? A Footage from another part of Ouagadougou, #BurkinaFaso, showing the reaction of locals as clashes between what is reported to be Putschist units of Burkina Faso Army and Loyalists as in the country's capital, especially around the Sangoulé military base, per Burkina24 https://t.co/nyQYxcFIRGpic.twitter.com/xvjbRh5rXJ