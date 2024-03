Μπράιαν Μαλρόνεϊ: Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά

Φιλόδοξος και γοητευτικός, με μπλε μάτια, θεληματικό πηγούνι και φωνή βαρύτονου, εξίσου άνετος στα γαλλικά και στα αγγλικά, είχε σπουδάσει δικηγόρος και ήταν επικεφαλής επιχείρησης πριν εισέλθει στην πολιτική.

«Ο Μπράιαν Μαλρόνεϊ δεν έπαψε ποτέ να εργάζεται για τους Καναδούς και επεδίωκε ανέκαθεν να κάνει αυτή τη χώρα ένα καλύτερο μέρος για να ζει κανείς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις συμβουλές που μου έδωσε αυτά τα χρόνια», έγραψε ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό στην X μετά την ανακοίνωση.

On behalf of my mother and our family, it is with great sadness we announce the passing of my father, The Right Honourable Brian Mulroney, Canada’s 18th Prime Minister. He died peacefully, surrounded by family.