Μπραντ Πιτ - Αντζελίνα Τζολί: Σοβαρό ατύχημα για τον γιο τους - Στο νοσοκομείο ο 20χρονος Παξ

Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι ο Παξ Τζολί-Πιτ πλησίαζε σε μια διασταύρωση στη λεωφόρο Los Feliz Boulevard γύρω στις 5 το απόγευμα, όταν έπεσε στο αυτοκίνητο.

Angelina Jolie and Brad Pitt's son Pax Jolie-Pitt rushed to hospital with head injury after terrifying crash https://t.co/BHIantROzspic.twitter.com/UysLmpemm7