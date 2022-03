Μπρεντ Ρενό: Το τραγικό φινάλε των «ανθρώπινων ιστοριών» γράφτηκε στο Ιρπίν

Την τραγική είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής, Αντρέι Νεμπίτοφ με ανάρτησή του στο Facebook, επιβεβαιώνοντας πως η αποστολή των δημοσιογράφων δέχθηκε ρωσικά πυρά. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο επικεφαλής της περιφερειακής αστυνομίας του Κιέβου υποστήριξε ότι εκτός του Μπρεντ Ρενό, ένας ακόμα δημοσιογράφος τραυματίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις στο Ιρπίν.

?? A New York Times correspondent was shot dead in Irpin. Another journalist was wounded.

The occupiers cynically kill even international media journalists who are trying to show the truth about the atrocities of Russian troops in Ukraine. pic.twitter.com/IaEpL9loT6