Μπρίστολ: Τίτλοι τέλους για τον διάσημο ζωολογικό κήπο έπειτα από 186 χρόνια λειτουργίας

Πολλά από τα κτίριά του είναι της βικτωριανής εποχής, όπως η είσοδός του, ο παλιός οίκος της καμηλοπάρδαλης και ο ναός των πιθήκων.

Η Ζωολογική Εταιρεία του Μπρίστολ, η οποία διαχειρίζεται τον ζωολογικό κήπο αποφάσισε να τον κλείσει μετά από οικονομικές πιέσεις που προκλήθηκαν από την πανδημία της Covid-19.

Τώρα διοχετεύει τους πόρους της στις εγκαταστάσεις της στο νότιο τμήμα της κομητείας Γκλόστερσαϊρ, όπως αναφέρει το BristolLive.

Οι χώροι εκεί δεν ήταν ανοιχτοί για επισκέψεις και χρησιμοποιούνταν μόνο για αναπαραγωγή και καραντίνα των ζώων.

