MTV Awards: Ακυρώνονται τα ευρωπαϊκά μουσικά βραβεία λόγω του πολέμου στο Ισραήλ

«Τα MTV EMAs είναι μια ετήσια γιορτή της παγκόσμιας μουσικής. Παρακολουθώντας τις καταστροφικές εξελίξεις σε Ισραήλ και Γάζα, δεν φαίνεται η κατάλληλη στιγμή για μια παγκόσμια γιορτή. Χιλιάδες ζωές έχουν χαθεί, είναι μια στιγμή πένθους. Ανυπομονούμε να φιλοξενήσουμε ξανά τα MTV EMAs τον Νοέμβριο του 2024», σημειώνουν οι διοργανωτές.

Η Γαλλία έχει τεθεί ήδη σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής για τρομοκρατική απειλή μετά τη δολοφονία εκπαιδευτικού από ισλαμιστή στις 13 Οκτωβρίου. Χθες Τετάρτη, συναγερμός σήμανε σε οκτώ γαλλικά αεροδρόμια καθώς και στο ανάκτορο των Βερσαλλιών, το οποίο έκλεισε για τρίτη φορά το τελευταίο πενθήμερο λόγω απειλής για τοποθέτηση βόμβας.

Given the volatility of world events, we have decided not to move forward with the 2023 MTV EMAs out of an abundance of caution for the thousands of employees, crew members, artists, fans, and partners who travel from all corners of the world to bring the show to life.