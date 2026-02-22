Μυστική συμφωνία Τεχεράνης-Μόσχας για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων από το Ιράν - Real.gr

Το Ιράν σύναψε μια μυστική συμφωνία ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων φορητών, προηγμένων πυραύλων, εκτοξευόμενων από τον ώμο, σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο, δεσμεύει τη Ρωσία να παραδώσει 500 φορητές μονάδες εκτόξευσης “Verba” και 2.500 πυραύλους “9M336” μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, αναφέρει το δημοσίευμα. Η εφημερίδα επικαλείται διαρροή ρωσικών εγγράφων που περιήλθαν στην κατοχή της και πολλά άτομα που έχουν γνώση αυτής της συμφωνίας.

Το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα αυτές τις πληροφορίες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters