Μυστήριο με την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας: Πηγές λένε ότι βρίσκεται στη Ρωσία - Διαψεύδει η Μόσχα - Real.gr

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες βρίσκεται στη Ρωσία, δήλωσαν τέσσερις πηγές με γνώση των κινήσεων της αντιπροέδρου.

Η ρωσική διπλωματία διέψευσε πάντως ότι η Ροντρίγκες βρίσκεται στη Ρωσία μιλώντας για «ψευδή» αναφορά, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εξέφρασε «τη σθεναρή αλληλεγγύη προς τον λαό της Βενεζουέλας απέναντι στην ένοπλη επιθετικότητα» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό ΥΠΕΞ.

«Οι δύο τάχθηκαν υπέρ της αποτροπής περαιτέρω κλιμάκωσης και της εξεύρεσης διεξόδου από την κατάσταση μέσω διαλόγου», τόνισε το υπουργείο.

«Απόδειξη ζωής»

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Ροντρίγκες δήλωνε ότι οι διαταγές του Νικολάς Μαδούρο προς τον στρατό της Βενεζουέλας παραμένουν σε ισχύ, απαιτώντας από τις ΗΠΑ «απόδειξη ζωής» του προέδρου της Βενεζουέλας.

«Αντιμετωπίζουμε αυτή την βάναυση επίθεση, δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η Πρώτη Κυρία Σίλια Φλόρες. Απαιτούμε απόδειξη ζωής τους από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε η Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

Το Καράκας, όπως είπε η ίδια, δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο πρόεδρος της χώρας ούτε η σύζυγός του.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Μαδούρο μετά την έναρξη μιας «επίθεσης μεγάλης κλίμακας» στη Βενεζουέλα.

Η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες υποστήριξε ωστόσο ότι ο Μαδούρο «έχει δώσει πολύ σαφείς εντολές στις Μπολιβαριανές Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις (…) ώστε να ενεργοποιηθούν όλα τα σχέδια για την πλήρη άμυνα του έθνους. Οι οδηγίες του Προέδρου Μαδούρο έχουν δοθεί».

