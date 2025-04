Μυστήριο με το πρωτοφανές μπλακ άουτ σε Ισπανία και Πορτογαλία – Ποια σενάρια εξετάζονται - Real.gr

Ένα πρωτοφανές μπλακ άουτ προκάλεσε τη Δευτέρα χάος σε Ισπανία και Πορτογαλία, καθηλώνοντας χιλιάδες επιβάτες τρένων και αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς τηλεφωνική και διαδικτυακή κάλυψη και χωρίς πρόσβαση σε μετρητά από ΑΤΜ σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο.

Η ξαφνική κατάρρευση του δικτύου ηλεκτροδότησης άφησε επίσης τις αρχές να αναζητούν την αιτία της. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ απευθύνθηκε στο έθνος και δήλωσε ότι σχεδόν 11 ώρες αφότου η χώρα ακινητοποιήθηκε, οι κυβερνητικοί εμπειρογνώμονες προσπαθούσαν ακόμη να προσδιορίσουν τι συνέβη.

«Ποτέ δεν είχαμε πλήρη κατάρρευση του συστήματος», δήλωσε ο Σάντσεθ, πριν περιγράψει λεπτομερώς ότι στις 12:33 μ.μ. της Δευτέρας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας έχασε 15 γιγαβάτ, το ισοδύναμο του 60% της εθνικής ζήτησης, μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα. Ο επικεφαλής επιχειρήσεων του ισπανικού διανομέα ηλεκτρικής ενέργειας Red Eléctrica, Eduardo Prieto, δήλωσε ότι το γεγονός ήταν «έκτακτο και ασυνήθιστο».

Η Ισπανία είχε ανακτήσει περισσότερο από το 92% της ενέργειάς της μέχρι τις 5 π.μ. της Τρίτης, σύμφωνα με την Red Eléctrica, και ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι ολόκληρη η χώρα των 48 εκατομμυρίων κατοίκων θα έχει ξανά φως μέχρι το τέλος της ημέρας.

Ήταν η δεύτερη σοβαρή ευρωπαϊκή διακοπή ρεύματος σε λιγότερο από έξι εβδομάδες, μετά την πυρκαγιά της 20ής Μαρτίου που έκλεισε το αεροδρόμιο Χίθροου στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνέβη καθώς οι αρχές σε όλη την Ευρώπη προετοιμάζονται για σαμποτάζ που υποστηρίζεται από τη Ρωσία.

Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας της Πορτογαλίας σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η διακοπή λειτουργίας οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση. Η Τερέζα Ριμπέρα, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την προώθηση της καθαρής ενέργειας, ανέφερε το ίδιο στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες και χαρακτήρισε τη διακοπή ρεύματος «ένα από τα σοβαρότερα επεισόδια που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη τον τελευταίο καιρό». «Αναλύουμε όλες τις πιθανές αιτίες χωρίς να απορρίπτουμε καμία υπόθεση», δήλωσε ο Σάντσεθ.

Οι ισπανικές και πορτογαλικές πρωτεύουσες που επλήγησαν

Η διακοπή ρεύματος ξεκίνησε το μεσημέρι της Δευτέρας. Τα γραφεία έκλεισαν και η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στη Μαδρίτη και τη Λισαβόνα, ενώ κάποιοι πολίτες στη Βαρκελώνη κατεύθυναν την κυκλοφορία. Τα δρομολόγια των τρένων και στις δύο χώρες σταμάτησαν.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους στην Ισπανία χρειάστηκε να βοηθήσουν στην εκκένωση περίπου 35.000 ανθρώπων από πάνω από 100 τρένα που σταμάτησαν στις γραμμές όταν διακόπηκε η ηλεκτροδότηση. Μέχρι τις 11:00 το βράδυ οι επιβάτες από 11 τρένα χρειάζονταν ακόμη εκκένωση, δήλωσε ο Σάντσεθ.

Στη Μαδρίτη, εκατοντάδες άνθρωποι σε μια στάση λεωφορείου προς το αεροδρόμιο προσπάθησαν να κάνουν οτοστόπ, καθώς τα λεωφορεία δεν περνούσαν ή έφταναν γεμάτα επιβάτες. Πολλοί κρατούσαν αυτοσχέδιες πινακίδες και προσπαθούσαν να πείσουν τους οδηγούς να τους πάρουν. Ορισμένοι οδηγοί βοηθούσαν κάποιους από αυτούς.

«Είμαι εδώ σχεδόν τρεις ώρες και προσπαθώ να βρω κάποιον να με πάει στο αεροδρόμιο γιατί η οικογένειά μου έφτασε σήμερα και δεν μπορώ να τους μιλήσω», δήλωσε η Τζέσικα Φερνάντες στο Associated Press. «Αυτό είναι τρομακτικό».

Τα συστήματα του μετρό έκλεισαν. «Δεν ξέρω πώς θα πάω σπίτι μου», δήλωσε η κάτοικος της Βαρκελώνης Ιβέτ Κορόνα καθώς παρακολουθούσε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων να μην καταφέρνει να επιβιβαστεί σε ένα λεωφορείο που σταμάτησε για λίγο για να χωρέσει μερικούς επιβάτες.

Τα νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πέρασαν σε γεννήτριες και τα πρατήρια καυσίμων σταμάτησαν να λειτουργούν. Δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων στα περισσότερα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, αν και κάποιες εφαρμογές λειτουργούσαν σποραδικά. Οι άνθρωποι έψαχναν για ραδιόφωνα που λειτουργούν με μπαταρία.

