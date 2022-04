Μυστήριο με τον Σεργκέι Σοϊγκού: Yπέστη «καρδιακή προσβολή από μη φυσικά αίτια» λέει η Daily Mail

Ο 66χρονος Σοϊγκού, λέγεται ότι βρίσκεται τώρα στην εντατική. Σύμφωνα με τον επιχειρηματία Λεονίντ Νεβζλίν, υπέστη έμφραγμα που «δεν θα μπορούσε να συμβεί από φυσικά αίτια», υποδηλώνοντας έτσι ότι ο πρώην στενός σύμμαχος του Πούτιν ενδέχεται να έπεσε θύμα απόπειρας δολοφονίας.

Putin's defence minister Sergei Shoigu has had a 'massive heart attack not from natural causes' https://t.co/Kovej5qxLt