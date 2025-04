Μυστηριώδης φυλή ανθρώπων ζούσε στην «Πράσινη Σαχάρα» πριν από 14.000 χρόνια - Real.gr

Η έρημος Σαχάρα, που καλύπτει μια έκταση περίπου ίση με την Κίνα ή τις ΗΠΑ είναι μια από τις πιο άνυδρες και απομονωμένες περιοχές του πλανήτη. Όμως δεν ήταν πάντα τόσο αφιλόξενη.

Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου πριν από 14.500 έως και 5.000 πριν, η Σαχάρα ήταν μια καταπράσινη σαβάνα με άφθονα νερά και έσφυζε από ζωή. Και, σύμφωνα με το DNA από τα λείψανα δύο ατόμων που έζησαν πριν από 7.000 χρόνια στη σημερινή Λιβύη, ήταν επίσης το σπίτι μιας μυστηριώδους φυλής ανθρώπων, που ζούσαν απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι ερευνητές ανέλυσαν το γονιδίωμα αυτών των ανθρώπων που ζούσαν στην αποκαλούμενη «Πράσινη Σαχάρα». Πήραν DNA από τα οστά δύο γυναικών, θαμμένων στη βραχώδη περιοχή Τακαρκόρι, στη νοτιοδυτική Λιβύη. Οι σοροί είχαν μουμιοποιηθεί με φυσικό τρόπο και είναι τα παλαιότερα γνωστά μουμιοποιημένα σώματα ανθρώπων που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα.

«Την εποχή εκείνη, το Τακαρκόρι ήταν μια καταπράσινη σαβάνα, με μια λίμνη εκεί κοντά, μια περιοχή πολύ διαφορετική από το σημερινό ερημικό τοπίο», είπε ο αρχαιολογενετιστής Γιοχάνες Κράουζε του Ινστιτούτου Εξελικτικής Ανθρωπολογίας Μαξ Πλανκ, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης που δημοσιεύτηκε αυτήν την εβδομάδα στην επιστημονική επιθεώρηση Nature.

