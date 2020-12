Ν. Αφρική: Έκρηξη σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Ντέρμπαν - Επτά τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Κατά τον ιστότοπο της εταιρείας, το διυλιστήριο στο Ντέρμπαν έχει δυναμικότητα διύλισης 120.000 βαρελιών την ημέρα.

Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν η έκρηξη θα έχει επίπτωση στην παραγωγή.

Στην πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της Αφρικής λειτουργούν το τρέχον διάστημα έξι διυλιστήρια, τέσσερα από τα οποία επεξεργάζονται αργό πετρέλαιο και τα υπόλοιπα δύο συνθετικά καύσιμα.

Η Νότια Αφρική είναι καθαρός εισαγωγέας προϊόντων πετρελαίου.

BREAKING: There’s been a massive explosion at the Engen Oil Refinery on Tara Road in Merebank this morning. More to follow. @ecr9495

Video: Supplied pic.twitter.com/VPdQvnb1OB