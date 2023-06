Ν. Κορέα: Βρετανός αναρριχητής συνελήφθη αφού έφτασε ως τον 73ο όροφο ουρανοξύστη χωρίς σχοινιά - ΒΙΝΤΕΟ

"Το προσωπικό του Lotte χρειάστηκε να ανέβει σε ανυψωτική εξέδρα για να τον πείσει να σταματήσει καθώς συνέχιζε να σκαρφαλώνει πάνω από τον 70ο όροφο του κτιρίου", δήλωσε στο AFP αξιωματούχος της νοτιοκορεατικής αστυνομίας.

"Τελικά εγκατέλειψε (την προσπάθειά του) και τον συλλάβαμε επ'αυτοφώρω για παρεμπόδιση άσκησης υπηρεσιακής δραστηριότητας", πρόσθεσε. "Τώρα υποβάλλεται σε ανάκριση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής Σόνγκπα στην Σεούλ".

A British man attempted to scale the Lotte World Tower, the world's sixth tallest building, without ropes until South Korean authorities forced him to abandon his climb more than half way up the skyscraper in Seoul pic.twitter.com/5kJUO63z7b