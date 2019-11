Ν. Κορέα: Επτά αγνοούμενοι από συντριβή ελικοπτέρου της πυροσβεστικής

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σκαφών της νοτιοκορεάτικης ακτοφυλακής, της πυροσβεστικής και ιδιωτών, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος και πρόσθεσε ότι το υπουργείο Άμυνας κινητοποιήθηκε και στέλνει αεροσκάφη και δύτες στην περιοχή.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν συνολικά επτά άνθρωποι — πέντε μέλη της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας, ο ψαράς κι ένας πολίτης.

Rescue workers search for survivors after a South Korean ambulance helicopter carrying seven people crashed into waters off the country's eastern coast. https://t.co/XZInczJbcm