Ν.Κορέα: Η Σεούλ κατέγραψε 26 διαδοχικές «τροπικές νύχτες» για 1η φορά από το 1907

Οι νυχτερινές θερμοκρασίες στη Σεούλ δεν έπεσαν κάτω από τους 26,8 βαθμούς Κελσίου για 26 διαδοχικές ημέρες.

Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται να διατηρηθούν, δήλωσε η υπηρεσία της KMA στη Σεούλ, καταγράφοντας νέο ρεκόρ κάθε μέρα έως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη βιώνει ένα καλοκαίρι με έντονη ζέστη. Τον Ιούλιο, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε για μια «επιδημία ακραίας ζέστης» και ζήτησε να ληφθούν μέτρα για να περιοριστεί ο αντίκτυπος από τα κύματα ζέστης που επιτείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής.

