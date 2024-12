Ν. Κορέα: Καταψηφίστηκε ο στρατιωτικός νόμος - Απομακρύνεται ο στρατός από τη Βουλή

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ κήρυξε στρατιωτικό νόμο, με διάγγελμά του το οποίο μεταδόθηκε απευθείας από το τηλεοπτικό κανάλι YTN, δηλώνοντας ότι θέλει να εξαλείψει «τις αναίσχυντες, αντικρατικές, φιλικά προσκείμενες στη Βόρεια Κορέα δυνάμεις».

Ο πρόεδρος δεν επικαλέστηκε κάποια συγκεκριμένη απειλή από τη Βόρεια Κορέα, που είναι πυρηνική δύναμη, αλλά επικεντρώθηκε στους εγχώριους πολιτικούς αντιπάλους του. Η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση προκάλεσε σοκ στη χώρα, η οποία θεωρείται δημοκρατική από τη δεκαετία του 1980 αλλά στο παρελθόν έχει γνωρίσει μια σειρά αυταρχικών διακυβερνήσεων.

Το κορεατικό γουόν υποχώρησε ραγδαία έναντι του δολαρίου.

Την Δευτέρα, υπουργοί διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση του DP να περικόψει περισσότερα από 4 τρισεκατομμύρια γουόν από τον προϋπολογισμό που είχε προτείνει η κυβέρνηση. Ο Γιουν είπε ότι αυτή η ενέργεια υπονομεύει τη λειτουργία της κυβέρνησης.

Συνεχής ενημέρωση:

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση, και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από πολίτες και από την αντιπολίτευση, στρατιώτες άρχισαν να αποσύρονται από το κοινοβούλιο. (19:10) Η αστυνομία παραμένει στην κεντρική πύλη της Εθνοσυνέλευσης στη Σεούλ, ενώ χιλιάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο απαιτώντας τη σύλληψη του προέδρου Γιουν. Ανάμεσα στο πλήθος βρίσκονται και μέλη του κόμματος της αντιπολίτευσης.

(19:00) Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης προειδοποίησε ότι όποιος ενεργεί υπό τις διαταγές του προέδρου Γιουν παραβαίνει τον νόμο καθώς ο στρατιωτικός νόμος είναι άκυρος.

( 18:16) Ο Γου Σον Σικ, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, είπε ότι η κήρυξη του στρατιωτικού νόμου του Προέδρου Γιουν έχει καταστεί «άκυρη» αφού η συνέλευση ενέκρινε ψήφισμα που απαιτεί την άρση του. Ο πρόεδρος απαίτησε από τους στρατιώτες και την αστυνομία να εγκαταλείψουν τον χώρο.

( 18:11) Το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας, με παρόντα 190 από τα 300 μέλη του, ενέκρινε ψήφισμα την Τετάρτη που απαιτεί την άρση του στρατιωτικού νόμου που κήρυξε ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γιολ, μετέδωσε ζωντανή τηλεόραση.

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Κοινοβουλίου για την ακύρωση του στρατιωτικού νόμου. (18:05) Συγκρούσεις έξω από το αποκλεισμένο κοινοβούλιο μετά το κάλεσμα της αντιπολίτευσης.

(18:01) Ο Γου Γον-Σικ, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, κάλεσε όλους τους βουλευτές να συγκεντρωθούν στην κύρια αίθουσα της βουλής για να συζητήσουν πώς θα ανταποκριθούν στην κήρυξη του στρατιωτικού νόμου. Βίντεο μέσα από την Εθνοσυνέλευση δείχνει ότι ορισμένοι βουλευτές έχουν συγκεντρωθεί στον χώρο.

(17:46) Σύμφωνα πάντα με το Yonhap, η κήρυξη στρατιωτικού νόμου ήταν μια πρόταση που υπέβαλε στον πρόεδρο Γιουν ο υπουργός Άμυνας.

(17:35) Ένα στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας της Νότιας Κορέας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι «προετοιμάζονται μέτρα» για τη σταθεροποίηση της αγοράς, εφόσον χρειαστεί.

(17:33) Το Yonhap μετέδωσε ότι το κοινοβούλιο σφραγίστηκε και στρατιωτικά ελικόπτερα προσγειώθηκαν στη στέγη του.

(17:00) Σύμφωνα με το διάταγμα, όσοι παραβιάσουν τον στρατιωτικό νόμο, μπορεί να συλληφθούν και να τεθούν υπό κράτηση χωρίς ένταλμα.

(16:46) Oλα τα μέσα ενημέρωσης και οι εκδόσεις τίθενται υπό τον έλεγχο του στρατού. Με βάση το διάταγμα, απαγορεύονται όλες οι ενέργειες που κρίνονται ως απόπειρες ανατροπής του φιλελεύθερου δημοκρατικού συστήματος, καθώς και η μετάδοση «ψευδών ειδήσεων» και προπαγάνδας. Επίσης, όλο το ιατρικό προσωπικό που απεργούσε, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευόμενων γιατρών, διατάχθηκε να επιστρέψει στην εργασία του μέσα σε 48 ώρες. Οι απεργίες, οι στάσεις εργασίας και οι συγκεντρώσεις που πυροδοτούν «κοινωνικό χάος» απαγορεύονται επίσης.

(16:14) «Άρματα μάχης, θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και στρατιώτες με όπλα και μαχαίρια θα κυβερνούν τη χώρα», είπε ο Λι Τζάε-μιουνγκ, ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος (DP), το οποίο έχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. «Η οικονομία της Δημοκρατίας της Κορέας θα καταρρεύσει ανεπανόρθωτα. Συμπολίτες μου, σας παρακαλώ, ελάτε στην Εθνοσυνέλευση», είπε στην έκκληση που απηύθυνε μέσω του διαδικτίου.

