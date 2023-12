N. Koρέα: Νεκρός βρέθηκε ο ηθοποιός της οσκαρικής ταινίας «Παράσιτα» Λι Σον-κιουν - Οι Αρχές εκτιμούν ότι αυτοκτόνησε

Ο 48χρονος ηθοποιός εντοπίστηκε νεκρός στο εσωτερικό αυτοκινήτου στο κέντρο της πρωτεύουσας Σεούλ, διευκρίνισε το Γιονάπ, επικαλούμενο την αστυνομία.

Ο Λι Σον-κιουν αντιμετώπιζε έρευνα της αστυνομίας, καθώς τον βάραιναν υποψίες πως έκανε χρήση κάνναβης και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών.

RIP. South Korean actor Lee Sun-kyun, star of Oscar-winning film "Parasite" and K-drama "My Mister," has passed away, according to a Yonhap news agency.

