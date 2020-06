Ν. Πελόζι: «Ηθικά ακατάλληλος» ο Τραμπ για πρόεδρος

Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι δήλωσε πως οι αποκαλύψεις που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Τζον Μπόλτον, του πρώην κορυφαίου συμβούλου του Λευκού Οίκου, δείχνουν ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ακατάλληλος και απροετοίμαστος να είναι πρόεδρος και οι Δημοκρατικοί θα συνεχίσουν να εποπτεύουν τη συμπεριφορά του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι σαφώς ηθικά ακατάλληλος και διανοητικά απροετοίμαστος να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Αυτό δεν φαίνεται να έχει σημασία για τους Ρεπουμπλικάνους στη Γερουσία των ΗΠΑ», δήλωσε η Πελόζι σε συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε ότι διαβουλεύεται με κορυφαία Δημοκρατικά στελέχη για το αν θα κληθεί για ακρόαση ο Μπόλτον, που έγραψε το βιβλίο.

Σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου με τίτλο « The Room Where It Happened, a White House Memoir» που δημοσιεύτηκαν χθες στον αμερικανικό Τύπο, ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο ότι επιδίωξε να εξασφαλίσει την βοήθεια της Κίνας για να κερδίσει την επανεκλογή του τον Νοέμβριο.

Ο Μπόλτον, που απολύθηκε τον Σεπτέμβριο από τον Τραμπ λόγω πολιτικών «διαφωνιών», κατηγορεί μεταξύ άλλων στο βιβλίο του τον μεγιστάνα πρόεδρο για την τάση του να παρεμποδίζει έρευνες για διάπραξη εγκλημάτων «ώστε να κάνει χάρες σε δικτάτορες που συμπαθεί».