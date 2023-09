N.Υόρκη: Επικίνδυνο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει την πόλη -Πλημμύρες σε υπόγεια, μετρό, καταστήματα και αεροδρόμια -Βίντεο

Σε φωτογραφίες και πλάνα που δημοσιεύτηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης και αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται αυτοκίνητα να κινούνται με δυσκολία στους πλημμυρισμένους δρόμους. Κάποιοι από αυτούς είναι εντελώς μπλοκαρισμένοι, με το νερό να φτάνει μέχρι τα παράθυρα των οχημάτων.

Πολλοί σταθμοί του πολυδαίδαλου δικτύου του μετρό της πόλης πλημμύρισαν εν μέρει και ορισμένες γραμμές διέκοψαν τη λειτουργία τους στο Μπρούκλιν, όπως η G, που συνδέει την περιοχή αυτήν με το Κουίνς. «Εξακολουθούμε να αντλούμε νερά από τις γραμμές σε σταθμούς του Μπρούκλιν και του Μανχάταν» ανέφερε η διεύθυνση του μετρό στον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ.

Το αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια ανακοίνωσε ότι όλες οι προσβάσεις προς τον τερματικό σταθμό Α «είναι επί του παρόντος κλειστές».

Subways in #Brooklyn turning into rivers. #NYwx

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, οι καταιγίδες οφείλονται σε ένα χαμηλό βαρομετρικό κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού. Οι αρχές της Πολιτείας αντιμετωπίζουν με μεγάλη ανησυχία το φαινόμενο, ιδίως μετά το πέρασμα του τυφώνα Ίντα, τον Σεπτέμβριο του 2021, που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων παγιδεύτηκαν σε υπόγεια σπιτιών που είχαν μετατραπεί σε διαμερίσματα. «Σας παρακαλώ, κάνετε ό,τι πρέπει για να παραμείνετε ασφαλείς και να θυμάστε, ποτέ μην επιχειρήσετε να κυκλοφορήσετε σε πλημμυρισμένους δρόμους», τόνισε η Χόκουλ.

Major floods due to extreme rains in the Brooklyn of New York ???? (29.09.2023)

