Ν. Υόρκη-Πυροβολισμοί στο μετρό: Τουλάχιστον 16 τραυματίες - Δεν αντιμετωπίζεται ως «τρομοκρατικό χτύπημα» - Βίντεο

Φωτογραφίες και βίντεο παρευρισκόμενων δείχνουν λίμνες αίματος και ανθρώπους να κείτονται στο πάτωμα ενός βαγονιού, καθώς και στην πλατφόρμα του σταθμού αυτού στην περιοχή του Μπρούκλιν.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει κόσμο να βγαίνει από βαγόνια του συρμού, εν μέσω κραυγών και καπνού.

«Στις 8:27, η αστυνομία κλήθηκε για ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης με ένα άτομο που χτυπήθηκε από σφαίρα στο μετρό» στο Μπρούκλιν, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, που ζήτησε από το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας με στολή εργαζομένου στο Μετρό, άρχισε να πυροβολεί το πλήθος και να πετάει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού και κάποιοι από τους τραυματίες, μπήκαν σε άλλο τρένο για να καταφέρουν να πάνε σε άλλο σταθμό και να σωθούν.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, σημειώθηκαν «πολλοί πυροβολισμοί» και «τραυματίστηκαν 16 άτομα». Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για 13 τραυματίες.

Σύμφωνα με το CNN, 8 άνθρωποι πυροβολήθηκαν και 16 τραυματίστηκαν στο συμβάν.

Σύμφωνα με έναν από τους επιβάτες, τον Γιαν Μοντάνο, ο οποίος μίλησε στο CNN, «μια χειρομβοβίδα καπνού... μια βόμβα, εξερράγη, νομίζω, δύο λεπτά πριν φτάσουμε στο σταθμό». «Φαινόταν ότι ήταν προσχεδιασμένο (...) Εγκλωβιστήκαμε στο βαγόνι (...) υπήρχε αίμα στο έδαφος. Υπήρχε πολύ αίμα στο έδαφος», πρόσθεσε ο Μοντάνο.

Σύμφωνα με ένα tweet της αστυνομίας, «δεν υπάρχουν ενεργοί εκρηκτικοί μηχανισμοί αυτή τη στιγμή».

Πολλά σχολεία στο Μπρούκλιν ακύρωσαν αμέσως όλες τις εξόδους των μαθητών τους.

Πλάνα από βίντεο δείχνουν μεγάλο αριθμό των δυνάμεων επιβολής του νόμου να έχουν αναπτυχθεί γύρω από τον σταθμό του μετρό, συμπεριλαμβανομένων βαριά οπλισμένων αστυνομικών και δεκάδων περιπολικών, καθώς και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Η κυκλοφορία των συρμών διεκόπη, όπως μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7