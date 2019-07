«Να πεθάνετε» φώναζε ο άνδρας που έβαλε φωτιά στα στούντιο animation στην Ιαπωνία - Τους κατηγορούσε για λογοκλοπή

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο άγνωστος κραύγασε «να πεθάνετε!», πριν περιχύσει στην είσοδο της εταιρείας Kyoto Animation ένα υγρό, πιθανότατα βενζίνη, και βάλει φωτιά περί τις 10:30 [τοπική ώρα, 04:30 ώρα Ελλάδας] χθες Πέμπτη, ανέφεραν δημοσιεύματα.

Η φωτιά είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 33 άνθρωποι, ενώ άλλοι 10 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσαν οι ιαπωνικές αρχές αργά το βράδυ της Πέμπτης. Επρόκειτο για τη χειρότερη μαζική δολοφονία στη χώρα από το 2001, όταν εμπρησμός στο Τόκιο είχε αποτέλεσμα να χαθούν 44 άνθρωποι.

Αστυνομικοί αναζητούσαν αποδεικτικά στοιχεία στο καμένο κτίριο σήμερα

Ένας άνδρας με παρουσιαστικό παρόμοιο με εκείνο του υπόπτου πήγε σε πρατήριο καυσίμων για να γεμίσει δύο δοχεία χωρητικότητας είκοσι λίτρων, ανέφεραν ΜΜΕ. Δύο μεταλλικά δοχεία, ένας σάκος κι ένα καροτσάκι βρέθηκαν κοντά στο κτίριο, ενώ πέντε μεγάλα μαχαίρια είχαν αφεθεί κάτω, στο εξωτερικό του.

Ο ύποπτος δεν έχει καμία γνωστή σχέση με την εταιρεία που έγινε στόχος της επίθεσής του. Η άδεια οδήγησης που είχε πάνω του αναφέρει ότι η διεύθυνση κατοικίας του βρίσκεται στη Σαϊτάμα, νότιο προάστιο της ιαπωνικής πρωτεύουσας, μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK. Ελάχιστα περαιτέρω στοιχεία είναι γνωστά για τον ύποπτο, που κρατείται από την αστυνομία κι έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στα πόδια, σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ.

Το NHK μετέδωσε πλάνα στα οποία ο ύποπτος, πεσμένος στο έδαφος, μιλάει σε έναν αστυνομικό, χωρίς παπούτσια, με εγκαύματα στο δεξί πόδι, από το γόνατο και κάτω.

Η Kyoto Animation — εγκατεστημένη σε ένα ήσυχο προάστιο 20 λεπτά με το τρένο από το κέντρο της πόλης η οποία στην αρχαιότητα ήταν η ιαπωνική πρωτεύουσα — παράγει δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές και ταινίες κινουμένων σχεδίων μιας τεχνοτροπίας γνωστής ως anime.

Η περιοχή όπου βρίσκεται το στούντιο παρέμενε αποκλεισμένη από αστυνομικούς σήμερα το πρωί. Ελάχιστα από τα περίπου τριάντα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος που επιχείρησαν για την κατάσβεση παρέμεναν στο σημείο, με τις σειρήνες και τα φώτα τους σβηστά. Ορισμένοι από τους πυροσβέστες πάντως συνέχιζαν να ρίχνουν νερό σε τμήματα του κτιρίου, που ακόμη κάπνιζαν.

Ο Τζουν Σιν, Κινέζος υπήκοος, τριάντα ετών, εργαζόμενος σε εταιρεία πληροφορικής στην Οσάκα, σε μικρή απόσταση από το Κιότο, πήγε στον τόπο της τραγωδίας το βράδυ χθες Πέμπτη για να αφήσει λίγα λουλούδια και να προσευχηθεί. «Λατρεύω τις σειρές anime», εξήγησε, «τις βλέπω απ’ όταν ήμουν μαθητής (...) Αυτό που έγινε ήταν φρικιαστικό, το μόνο που ήθελα ήταν να έρθω και να θρηνήσω. Έμεινα άναυδος», είπε απλά ο νέος.

The suspect screamed, “You die!”

