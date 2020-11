Ναγκόρνο Καραμπάχ: Αρμένιοι καίνε τα σπίτια τους προτού τα χωριά τους περάσουν στον έλεγχο του Αζερμπαϊτζάν - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - ΒΙΝΤΕΟ: ΒΒC

Μόνο σε αυτό το χωριό, που σηματοδοτεί το όριο με την γειτονική περιοχή του Μαρτακέρτ, που θα παραμείνει υπό τον έλεγχο των Αρμενίων, τουλάχιστον 6 κατοικίες καίγονταν σήμερα το πρωί. Οι φλόγες έβγαιναν από τα παράθυρα ενώ γκρίζος καπνός υψωνόταν στον ουρανό πάνω από την κοιλάδα της περιοχής.

«Είναι το σπίτι μου, δεν μπορώ να το αφήσω στους Τούρκους», όπως συχνά χαρακτηρίζονται οι Αζέροι από τους Αρμένιους, εξήγησε ο ιδιοκτήτης ενός εκ των σπιτιών, ενώ πετούσε εύφλεκτα υλικά και προσανάμματα στα οποία είχε περιχύσει βενζίνη σε μια προσπάθεια να βάλει φωτιά στο πάτωμα του πρώην καθιστικού, σε ένα εντελώς πλέον άδειο σπίτι.

«Περιμέναμε να κανονιστεί. Αλλά όταν άρχισαν να διαλύουν τον υδροηλεκτρικό σταθμό, καταλάβαμε», πρόσθεσε. «Όλος ο κόσμος θα πυρπολήσει σήμερα το σπίτι του... Μας έχουν δώσει έως τα μεσάνυχτα για να φύγουμε».

Thousands of ethnic Armenians are fleeing areas around Nagorno-Karabakh set to be handed over to Azerbaijanhttps://t.co/eWCcUwoBJlpic.twitter.com/kN88u5nVnZ