Ναγκόρνο Καραμπάχ: Τουλάχιστον 200 τραυματίες, οι περισσότεροι σε σοβαρή κατάσταση, από έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι περισσότεροι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση και θα πρέπει να μεταφερθούν αεροπορικώς σε άλλη περιοχή επειδή το Καραμπάχ δεν διαθέτει τις υποδομές ώστε να τους νοσηλεύσει όπως θα έπρεπε.

«Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες μετά την έκρηξη» που σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων, κοντά στον δρόμο Στεπανακέρτ-Ασκεράν, αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Διασώστες και γιατροί βρίσκονται επί τόπου», πρόσθεσαν οι αυτονομιστές.

In Nagorno-Karabakh, an explosion occurred at a gas storage facility near the highway

The number of dead and injured has already exceeded 200 people. pic.twitter.com/UdxTDN6QdX