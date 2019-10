«Ναι» από ΗΠΑ για τουρκική εισβολή στη βόρεια Συρία – Το tweet Τσαβούσογλου και η προειδοποίηση των Κούρδων

«Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους και απέσυραν τις δυνάμεις τους από τις περιοχές στα σύνορα με την Τουρκία και η Τουρκία ετοιμάζεται τώρα για μια επιχείρηση εισβολής στη βόρεια και ανατολική Συρία», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση των SDF.

Την πληροφορία για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις θέσεις-κλειδί Ρας αλ-Αΐν και Ταλ Αμπιάντ επιβεβαίωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, όπως μετέδωσε το ΑΜΠΕ.

#BREAKING VIDEO

Despite all the efforts we did to avoid conflict, our commitment to the security mechanism agreement & taking necessary steps on our end,the US forces did not carry out their responsibilities and have withdrawn from border areas with Turkey

General Command of #SDFpic.twitter.com/6IqCVmhSFL