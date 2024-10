Ναΐμ Κασέμ: H πρώτη δημόσια τοποθέτηση του νέου ηγέτη της Χεζμπολάχ - ΒΙΝΤΕΟ

«Θα συνεχίσουμε το πολεμικό πρόγραμμα όπως έχει περιγραφεί μέχρι τώρα» είπε χαρακτηριστικά, ενώ σχολιάζοντας την εμπλοκή της Χεζμπολάχ στον πόλεμο από τις 8 Οκτωβρίου του 2023, μετά το χτύπημα της Χαμάς στο Ισραήλ, είπε πως «ενεργήσαμε για να αποτρέψουμε την εφαρμογή του νέου σχεδίου του Νετανιάχου για τη Μέση Ανατολή, το οποίο οι ΗΠΑ στηρίζουν πλήρως».

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν αμερικανικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πόλεμο κατά της Αντίστασης και του λαού μας. Πώς είναι δυνατόν οι 43.000 νεκροί στη Γάζα, οι βομβαρδισμοί σκηνών κ.λπ. να μην προκαλούν καμία αντίδραση από τον υπόλοιπο κόσμο; Θέλουν να παραδοθούμε, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, ακόμα κι αν η αντιπαράθεση είναι επώδυνη» είπε σε άλλο σημείο ο Κασέμ.

«Μετά το ψήφισμα 1701 του 2006, το Ισραήλ έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο του Λιβάνου 39.000 φορές σε διάστημα 17 ετών. Δεν είναι αλήθεια ότι το Ισραήλ έχει συμμορφωθεί με αυτό το ψήφισμα. Στις 11 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ εξέταζε ήδη το ενδεχόμενο ενός διευρυμένου πολέμου κατά του Λιβάνου, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το δέχτηκαν. Έτσι, η πρόθεσή τους έμεινε εκεί. Προετοιμάζονταν για πόλεμο κατά του Λιβάνου, ακόμη και πριν από την πλημμύρα της al-Aqsa» πρόσθεσε ο νέος επικεφαλής της Χεζμπολάχ.

If the recent Israeli attacks, including the pager attack, had targeted a state army, that army would have been completely defeated; however, Hezbollah has recovered from the assaults and is now achieving victories against Israel , says Hezbollah chief Sheikh Naim Qassem. pic.twitter.com/zLFoYoXJTL