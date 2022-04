Ναμπλούς: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη

«Ο Μοχάμαντ Χασάν Μοχάμαντ Ασάφ, 34 ετών, έχασε τη ζωή του όταν δέχθηκε μια σφαίρα στο στήθος από τον ισραηλινό στρατό κατοχής κατά τη διάρκεια επίθεσης στην πόλη Ναμπλούς», δήλωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο Ασάφ στεκόταν στην άκρη του δρόμου, όταν χτυπήθηκε από τη σφαίρα ισραηλινού στρατιώτη. Μόλις είχε πάει τα ανίψια του στο σχολείο εκεί κοντά, και είχε σταματήσει στην άκρη του κεντρικού δρόμου κοντά στον Τάφο του Ιωσήφ, εβραϊκό ιερό όπου το Ισραήλ πραγματοποίησε εργασίες επισκευής σήμερα, μετά τον βανδαλισμό του από Παλαιστίνιους.

Ο Μοχάμαντ Ασάφ «ήταν ένας θερμός υποστηρικτής του λαού του», δήλωσε η Επιτροπή αντίστασης στον εποικισμό και το τείχος, μια οντότητα της Παλαιστινιακής Αρχής, για την οποία εργαζόταν.

This morning Mohamad Asaf (34) was killed by Israeli forces #Nablus as he was taking his kids to school. He was a lawyer defending Palestinian land from #Zionist colonization. He's not the 5th in 48 hrs, he's Mohammad one of tens of thousands of Palestinian killed by Israel pic.twitter.com/MmOICiMNOL