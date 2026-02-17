Νάπολη: To θέατρο Σανατζάρο «καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά» λένε οι πυροσβέστες - Εκκενώθηκαν 22 διαμερίσματα - Real.gr

Η όλη κατάσταση είναι πλέον υπό έλεγχο, αλλά θα πρέπει να εκκενωθούν 22 διαμερίσματα σε πολυκατοικίες οι οποίες βρίσκονται δίπλα στο θέατρο. Έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά και θα πραγματοποιηθεί σειρά ελέγχων και έργων αποκατάστασης.
Η στέγη του θεάτρου κατέρρευσε, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές στο σημείο ακριβώς όπου βρίσκεται η πλατεία του. Είχε εγκαινιαστεί το 1847 στην κεντρική, μεγαλοαστική περιοχή «Κιάια». Στην σκηνή του είχαν παρουσιαστεί έργα του καταξιωμένου Ναπολιτάνου θεατρικού συγγραφέα Εντουάρντο Σκαρπέτα.
Incendio nel cuore di Napoli: a fuoco il teatro Sannazaro. All’alba di oggi, è scoppiato un enorme incendio a Via Chiaia. Tra i palazzi residenziali della zona, le fiamme hanno avvolto parte del teatro inaugurato a metà del 1800. Sul posto anche Laura Sansone, nipote dell’attrice… pic.twitter.com/2CeJJE5skc
Στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσε και ο δήμαρχος της Νάπολης Γκαετάνο Μανφρέντι, ο οποίος δήλωσε ότι «θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το θέατρο αυτό να μπορέσει να επιστραφεί στην πόλη του και να συνεχίσει να διαδραματίζει τον σημαντικό του ρόλο».
#Napoli, #incendio “teatro Sannazaro”, nel centro cittadino: dalle 6 #vigilidelfuoco al lavoro con 5 squadre, operazioni di spegnimento in corso. Coinvolte anche abitazioni vicine, da cui è in corso l’evacuazione dei residenti [#17febbraio 8:45] pic.twitter.com/sT4VrbjFBW
