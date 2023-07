NASA: Έχασε για λίγο την επικοινωνία της με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Η βοήθεια των Ρώσων

Το πλήρωμα ενημερώθηκε για το πρόβλημα μέσω των ρωσικών συστημάτων επικοινωνίας, περίπου 20 λεπτά μετά τη διακοπή.

Ο επικεφαλής των προγραμμάτων του διαστημικού σταθμού, Joel Montalbano, ξεκαθάρισε πως η ακεραιότητα του οχήματος και του πληρώματος δεν τέθηκε ποτέ σε κίνδυνο και τα εφεδρικά συστήματα ανέλαβαν και αποκατέστησαν τις επικοινωνίες μέσα σε 1,5 ώρα.

Nasa briefly loses contact with ISS after power outage and relies on backup systems for first time https://t.co/YjgPU2rIcb