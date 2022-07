NASA: Η Ρωσία ελέγχει το 22% της αγροτικής γης της Ουκρανίας

«Ο σιτοβολώνας του κόσμου βρίσκεται σε πόλεμο» και «βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια μιας επισιτιστικής κρίσης που είναι πιθανό να επηρεάσει κάθε χώρα και κάθε άτομο στον κόσμο με κάποιο τρόπο", εξήγησε η Ινμπάλ Μπέκερ-Ρεσίφ, η διευθύντρια του Προγράμματος Συγκομιδών της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας.

Με βάση τις δορυφορικές εικόνες που λήφθηκαν στις 13 Ιουνίου από την αποστολή Sentinel-2 της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και αναλύθηκαν από τους ειδικούς του Προγράμματος, το 22% της αγροτικής γης της Ουκρανίας βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο στα ανατολικά και νότια της χώρας. Σε αυτές τις εκτάσεις καλλιεργείται το 28% των χειμερινών δημητριακών (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη) και το 18% των θερινών (καλαμπόκι και ηλίανθοι), διευκρινίζει η NASA.

Πριν από τη ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου η Ουκρανία παρείχε το 46% της παγκόσμιας παραγωγής ηλιέλαιου. Το 9% των εξαγωγών σιταριού, το 17% του κριθαριού και το 12% του καλαμποκιού, προέρχονταν επίσης από τη χώρα αυτήν, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ.

Η περίοδος μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους Ουκρανούς αγρότες, οι οποίοι μαζεύγουν τα χειμερινά και τα ανοιξιάτικα δημητριακά. Τα χειμερινά δημητριακά για τη συγκομιδή του επόμενου έτους θα πρέπει άλλωστε να φυτευτούν πριν από τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, οι αγρότες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, λόγω της εκρηκτικής αύξησης στις τιμές των καυσίμων και των λιπασμάτων αλλά και τον κίνδυνο να βομβαρδιστούν τα χωράφια τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της μεγαλύτερης ένωσης παραγωγών και εξαγωγέων στην Ουκρανία, η σοδειά αναμένεται να μειωθεί κατά 40% για το σιτάρι και κατά 30% για το καλαμπόκι.

Η Ουκρανία υπόκειται επίσης σε ρωσικό ναυτικό αποκλεισμό και δεν μπορεί να εξάγει τη σοδειά της δια θαλάσσης, υπενθύμισε ο Σεργκέι Σκακούν, ένας ερευνητής στη NASA και στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ.

The Russian army occupied about 22% of agricultural land in #Ukraine

An analysis of NASA Harvest satellite images showed that #Russia controls fields where 28% of winter and 18% of spring crops are sown, including corn and sunflower.https://t.co/6hJuUtMdkr