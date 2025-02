Νασράλα: Κηδεύεται πέντε μήνες μετά τον θάνατό του - Χιλιάδες άνθρωποι στα περίχωρα της Βηρυτού - Real.gr

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στα περίχωρα της Βηρυτού για να θρηνήσουν για τον δολοφονηθέντα αρχηγό της Χεζμπολάχ, τον Χασάν Νασράλα, σχεδόν πέντε μήνες αφότου σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό που επέφερε σοβαρό πλήγμα στην υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση.

Η δολοφονία του Νασράλα, ο οποίος ηγείτο της σιιτικής μουσουλμανικής οργάνωσης στη διάρκεια δεκαετιών σύγκρουσης με το Ισραήλ, ήταν ένα από τα πρώτα σημαντικά πλήγματα στην κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ισραήλ, που αποδυνάμωσε σοβαρά την Χεζμπολάχ.

Κρατώντας φωτογραφίες του Νασράλα και σημαίες της Χεζμπολάχ υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν νωρίς σήμερα για την κηδεία του Νασράλα αλλά και άλλων δολοφονηθέντων αρχηγών της οργάνωσης σε στάδιο στα νότια προάστια της Βηρυτού που ελέγχονται από την Χεζμπολάχ.

Πριν από την έναρξη της κηδείας το στάδιο Camille Chamoun των 55.000 θέσεων ήταν σχεδόν γεμάτο.



Στην κηδεία παρευρίσκονται ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ιρακινή αντιπροσωπεία περιλαμβανομένων σιιτών πολιτικών και διοικητών πολιτοφυλακών καθώς και αντιπροσωπεία των Χούθι της Υεμένης.

Η κηδεία στοχεύει να εμφανίσει ισχυρή της Χεζμπολάχ μετά το πλήγμα από τον πόλεμο με το Ισραήλ, που στοίχισε τη ζωή στα περισσότερα μέλη της ηγεσίας αλλά και σε χιλιάδες μαχητές της και προκάλεσε καταστροφές στο νότιο Λίβανο. Ο αντίκτυπος στην Χεζμπολάχ έγινε ακόμα μεγαλύτερος από την ανατροπή του συμμάχου της, του Μπασάρ αλ-Άσαντ, στην Συρία.

Στην επιμνημόσυνη τελετή θα τιμηθεί επίσης ο Χάσεμ Σιαφιεντίν, που ηγήθηκε της Χεζμπολάχ για μία εβδομάδα ύστερα από τον θάνατο του Νασράλα πριν σκοτωθεί και ο ίδιος από το Ισραήλ, γεγονός που δείχνει πόσο βαθιά η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών είχε διεισδύσει στην οργάνωση. Ο Σιαφιεντίν θα ενταφιαστεί στο νότο τη Δευτέρα.

Μετά τον θάνατό του, ο Νασράλα ετάφη προσωρινά δίπλα στον γιο του, τον Χάντι, που πέθανε πολεμώντας για τη Χεζμπολάχ το 1997.

🇱🇧 Moment Israeli warplanes pass over the funeral and the crowd responds with “Death to Israel” 👊#IsraelTerroristState#Nasralá #nasrollah #Hezbollah #إنّا_على_العهد_يا_نصر_الله #إنّا_على_العهد_يا_نصرالله #لبيك pic.twitter.com/edaVJbIHLF

— Syed Hasan Imam Zaidi (@Syed_1109084) February 23, 2025