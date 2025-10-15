Νάταλι Πόρτμαν για Ντάιαν Κίτον:«Ήταν αμετανόητα ο εαυτός της και την ερωτευόσουν για αυτό» - Real.gr

Η βραβευμένη ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν (Natalie Portman) απέτισε φόρο τιμής στην Ντάιαν Κίτον (Diane Keaton), η οποία έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια ενός masterclass στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumière.

«Έδωσε στους γυναικείους χαρακτήρες την ευκαιρία να είναι εξίσου σύνθετοι με τους ανδρικούς που βλέπαμε συνήθως. Απέκτησαν ένταση», δήλωσε η Πόρτμαν.

«Έγιναν συνάμα αστείες, έξυπνες, ευαίσθητες και παράξενες. ‘Αφησε τις γυναίκες να είναι παράξενες στην οθόνη. [Ήταν] κάποια που ήταν αμετανόητα ο εαυτός της και την ερωτευόσουν για αυτό», συμπλήρωσε.

Όταν ρωτήθηκε για τις πρωταγωνίστριες που την ενέπνευσαν, η Πόρτμαν μίλησε με θαυμασμό για τις Τζίνα Ρόουλαντς (Gena Rowlands), Τζούλιαν Μουρ (Julianne Moore), Ιζαμπέλ Ιπέρ (Isabelle Huppert) και Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman).