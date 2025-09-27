Quantcast
ΝΑΤΟ: Αυξάνει την παρουσία του στη Βαλτική μετά τα περιστατικά υπέρπτησεων drones στη Δανία - Real.gr
real player

ΝΑΤΟ: Αυξάνει την παρουσία του στη Βαλτική μετά τα περιστατικά υπέρπτησεων drones στη Δανία

22:50, 27/09/2025
ΝΑΤΟ: Αυξάνει την παρουσία του στη Βαλτική μετά τα περιστατικά υπέρπτησεων drones στη Δανία

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναβαθμίζει την αποστολή του στη Βαλτική Θάλασσα με μια αντιαεροπορική φρεγάτα και άλλα μέσα σε απάντηση στις διεισδύσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία.

Άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) παρατηρηθήκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας χθες το βράδυ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, έπειτα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.

Σε απάντηση, το ΝΑΤΟ «θα έχει ακόμη πιο αυξημένη επαγρύπνηση με νέα πολυτομεακά μέσα στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας», τόνισε ανακοίνωση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που εστάλη μέσω email στο Reuters.

Η Συμμαχία ανέφερε ότι τα νέα μέσα περιλαμβάνουν «πλατφόρμες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης και τουλάχιστον μία αντιαεροπορική φρεγάτα».

Ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι δεν θα παράσχουν λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες συνεισφέρουν τα επιπλέον μέσα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-dpa 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ – Πού και πότε θα χτυπήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Ηχησε το 112

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ – Πού και πότε θα χτυπήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Ηχησε το 112

20:34 27/09
Βίντεο-ντοκουμέντα από την άγρια συμπλοκή σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Πώς ξεκίνησαν όλα

Βίντεο-ντοκουμέντα από την άγρια συμπλοκή σε γλέντι στη Μεταμόρφωση - Πώς ξεκίνησαν όλα

18:45 27/09
Προειδοποίηση Λαβρόφ σε ΝΑΤΟ και ΕΕ: Οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας θα τύχει «αποφασιστικής απάντησης»

Προειδοποίηση Λαβρόφ σε ΝΑΤΟ και ΕΕ: Οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας θα τύχει «αποφασιστικής απάντησης»

19:35 27/09
Πώς δρούσε η σπείρα που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη - Ο ρόλος των μελών της και το βαρύ ποινικό παρελθόν του «εγκέφαλου» του κυκλώματος

Πώς δρούσε η σπείρα που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη - Ο ρόλος των μελών της και το βαρύ ποινικό παρελθόν του «εγκέφαλου» του κυκλώματος

16:25 27/09
Ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη στρατού στο Πόρτλαντ - «Εξουσιοδοτώ κάθε χρήση βίας αν είναι απαραίτητο»

Ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη στρατού στο Πόρτλαντ - «Εξουσιοδοτώ κάθε χρήση βίας αν είναι απαραίτητο»

18:50 27/09
Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι πολύ κακό παράδειγμα ανθρώπου»

Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι πολύ κακό παράδειγμα ανθρώπου»

21:00 27/09
Τα τυχερά ζώδια του Οκτωβρίου – Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

Τα τυχερά ζώδια του Οκτωβρίου – Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

12:08 27/09
«Στο παρά πέντε»: 20 χρόνια από την πρεμιέρα - Ο Γιώργος Καπουτζίδης θέλει τη βοήθειά μας

«Στο παρά πέντε»: 20 χρόνια από την πρεμιέρα - Ο Γιώργος Καπουτζίδης θέλει τη βοήθειά μας

10:15 27/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved