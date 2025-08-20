ΝΑΤΟ: Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων είχαν μια «εξαιρετική ειλικρινή συζήτηση» για τις συνομιλίες για την Ουκρανία - Real.gr

Quantcast
19:32, 20/08/2025
Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ είχαν μια «εξαιρετική, ειλικρινή συζήτηση» κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με θέμα τα αποτελέσματα των πρόσφατων συνομιλιών γύρω από την σύγκρουση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής της συμμαχίας.

«Προς την Ουκρανία, επιβεβαιώσαμε την υποστήριξη μας. Προτεραιότητα μας εξακολουθεί να είναι μια δίκαιη, αξιόπιστη και σταθερή ειρήνη» έγραψε σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Νάυαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.

